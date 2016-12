Wall Street - Stocks to watch del 23 novembre

23 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, dopo il rialzo che ha seguito le elezioni presidenziali Usa e portato l'indice Dow Jones sopra quota 19.000. Gli investitori attendono le minute dell'incontro di novembre della Federal Reserve, che dovrebbe rafforzare l'idea di un aumento dei tassi il mese prossimo. I trader hanno incorporato nei prezzi una probabilità dell'87% di un aumento dei tassi ufficiali, il 14 dicembre, secondo i dati Thomson Reuters. L'agenda macroeconomica oggi prevede il dato sugli ordini di beni durevoli di ottobre e gli occupati settimanali. Alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,01%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,05%, il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,05%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 1/32 e rende il 2,325%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Deere balza del 10,9% dopo i risultati più forti delle stime degli analisti. ** Eli Lilly cala del 14,8% nel premarket, dopo aver annunciato che intende interrompere lo sviluppo del suo farmaco contro l'Alzheimer. ** In calo altre società che stanno sviluppando farmaci contro l'Alzheimer, come: Biogen, in calo del 10%; Axovant, in calo del 17,3%. ** Urban Outfitter cala del 10,6%, dopo il dato sui ricavi che ha mancato le stime. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia