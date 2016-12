Wall Street - Stocks to watch del 22 novembre

22 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle vendite di case esistenti di ottobre, che dovrebbe aver registrato un calo dello 0,5%, a 5,43 milioni di unità. Il calendario dei risultati corporate contempla due nomi di peso, ovvero CAMPBELL SOUP e HP. Attorno alle 12,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6,25 punti (+0,28%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 21,25 punti (+0,44%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 52 punti (+0,27%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 11/32 e rende il 2,3%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, AMAZON.COM sta pensando di proporre servizi di streaming di eventi sportivi ed è in trattative con National Basketball Association, Major League Baseball e National Football League per ottenere i diritti delle partite. ** PALO ALTO NETWORKS perde l'11,5% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre fiscale e aver comunicato delle previsioni deludenti sui tre mesi successivi. Diversi broker ne hanno tagliato i target price. ** KKR & CO ha messo sul piatto 4,5 miliardi di dollari per acquisire il produttore di componenti auto giapponese Kansei Corp da Nissan Motor. ** Berenberg ha avviato la copertura di GOODYEAR TIRE & RUBBER con buy e target price di 36 dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia