WALL STREET-Stocks to watch del 21 novembre

Giovedì 24 i mercati saranno infatti chiusi per il Thanksgiving Day, mentre venerdì 25 la chiusura sarà anticipata per il Black Friday che da tradizione darà il via alla stagione dello shopping.

L'attesa di oggi è per l'intervento del vice presidente della Fed Stanley Fischer a New York in agenda per le 14 italiane che potrebbe offrire indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale Usa.