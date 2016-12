Wall Street - Stocks to watch del 18 novembre

18 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il solo leading indicator di ottobre. Il calendario dei risultati corporate contempla un solo nome di relativo peso, quello di FOOT LOCKER. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4 punti (-0,18%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 3,25 punti (-0,07%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 22 punti (-0,12%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 10/32 e rende il 2,31%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Gli azionisti di TESLA MOTORS hanno approvato l'acquisizione di SOLARCITY CORP, operazione da circa 2 miliardi di dollari. ** Bmo, secondo TheFly.com, ha avviato la copertura di UNITED PARCEL SERVICE con outperform. ** Secondo quanto riferisce un trader, Bmo ha avviato anche la copertura di FEDEX CORP con market perform. ** Citigroup ha tagliato il rating di GAP INC a sell da neutral. ** ONCOGENEX PHARMACEUTICALS balza del 16,9% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver annunciato l'eliminazione di cinque posti di lavoro, con un costo one-off stimato di 750.000 dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia