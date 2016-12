Wall Street - Stocks to watch del 17 novembre

17 novembre (Reuters) - I futures sugli indici S&P 500 e Nasdaq sono poco mossi. La serie di dati macro Usa appena diffusi, su occupazione e prezzi e i contenuti del discorso al Congresso della presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, anticipato ai giornalisti, per ora non muovono gli indici. La Yellen ha detto che la Fed potrebbe alzare i tassi in tempi relativamente brevi. L'azionario Usa è stato positivo dopo la vittoria a sorpresa di Donald Trump alle elezioni presidenziali, con il Dow che ha chiuso per quattro giorni consecutivi a massimi record. Le proposte di Trump di tagliare le tasse e di favorire la spesa in infrastrutture, aumentano le probabilità di un rialzo dei tassi di interesse. I prezzi incorporano una probabilità del 79% che la Fed aumenti i tassi a dicembre, secondo i dati Thomson Reuters. Attorno alle 14,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna +0,05%, il contratto sul Nasdaq +0,08%, il derivato sul Dow Jones -0,03%. Il mercato obbligazionario è in ribasso: il benchmark decennale perde 7/32 e rende il 2,249%, quello trentennale perde 31/32 e rende il 2,975%. Tra i titoli in evidenza oggi: * CISCO cala del 3,8% nel premarket, dopo che le previsioni si sono rivelate sotto le attese degli analisti. * WAL-MART STORES cala dell'1%, dopo vendite più deboli delle previsioni. * NETAPP balza del 10,9%, dopo le stime sul trimestre sopra le attese. * FIRST SOLAR perde il 12% nel premarket, sulla buona strada per un inizio scambi ai minimi da aprile 2013, dopo le previsioni 2017 ben sotto il consensus. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia