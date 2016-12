Wall Street - Stocks to watch del 16 novembre

16 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso fra lo 0,2% e lo 0,3%, preannunciando una partenza fiacca. L'agenda macroeconomica prevede la pubblicazione dei prezzi alla produzione per ottobre (ore 14,30), produzione industriale, utilizzo capacità e produzione manifatturiera ottobre (ore 15,15); oggi, inoltre, Eia diffonde i propri dati sulle scorte settimanali dei prodotti petroliferi (16,30) e sono attese le statistiche dei flussi netti di capitale a settembre (22,00). Il calendario dei risultati corporate vede la trimestrale di Cisco Systems. Ieri il Dow Jones ha messo a segno la quarta seduta consecutiva record chiudendo in rialzo dello 0,3%, mentre S&P 500 ha terminato in rialzo dello 0,75% e il Nasdaq dell'1,1%. Attorno alle 13 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,3%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,28%) e il derivato sul Dow Jones lo 0,22%. Il mercato obbligazionario è in ribasso: il benchmark decennale perde 15/32 e rende il 2,29%, quello trentennale perde 24/32 e rende il 3,01%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WALT DISNEY - Il titolo sale dell'1,3% a 99 dollari nel preborsa ed è impostato per un'apertura ai massimi degli ultimi tre mesi dopo che Deutsche Bank ha alzato la raccomandazione. ** LOWE'S COMPANIES INC - Il titolo perde quasi il 4% a 66,44 dollari prima dell'apertura ufficiale dopo aver annunciato utili e ricavi inferiori alle previsioni degli analisti e aver rivisto al ribasso per la seconda volta le stime dell'esercizio. ** TARGET - Balza del 6,2% a 75,85 dollari e si prepara ad aprire ai massimi di tre mesi dopo aver annunciato un incremento dell'utile trimestrale dell'11%. ** EXXON MOBIL - Secondo Bloomberg sta trattando con lo Stato africano del Chad relativamente ad una multa record da 74 miliardi di dollari per royalties non pagate. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia