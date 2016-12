Wall Street - Stocks to watch del 15 novembre

15 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede l'indice New York Fed sull'attività manifatturiera di novembre, i prezzi all'import e all'export di ottobre, nonché le vendite al dettaglio sempre del mese scorso. Il calendario dei risultati corporate contempla Agilent Technologies e Home Depot. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 4,25 punti (+0,2%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 12 punti (+0,26%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 20 punti (+0,11%). Il mercato obbligazionario è in leggero rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,21%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** ESTEE LAUDER ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del brand di makeup Too Faced per circa 1,45 miliardi di dollari. ** Secondo una fonte vicina alla situazione, REYNOLDS AMERICAN vuole spuntare un prezzo più alto da British American Tobacco dopo aver respinto un'offerta da 47 miliardi di dollari. ** REGENCY CENTERS ha annunciato l'acquisizione di EQUITY ONE per circa 4,6 miliardi di dollari. Nelle contrattazioni di after-hours Equity One è balzata del 14,8%. ** Adena Friedman assumerà la carica di Ceo di NASDAQ dal prossimo 1 gennaio, subentrando a Robert Greifeld, che va in pensione. ** FACEBOOK e ALPHABET hanno annunciato dei provvedimenti per impedire ai siti di news false di ottenere ricavi dalla vendita di pubblicità. ** Instinet ha avviato la copertura di FACEBOOK, ALPHABET, AMAZON.COM e NETFLIX con buy. ** BofA Merrill ha tagliato il rating di NOKIA a neutral da buy. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia