BORSA USA, Dow ai massimi record su scia finanziari

Dal trionfo del magnate lo scorso martedì, gli investitori hanno scommesso sulle sue promesse fatte in campagna elettorale relativamente alla semplificazione delle norme nei settori della sanità e delle finanze e all'implementazione della spesa sulle infrastrutture.

**Harman International balza del 25,5% dopo che Samsung Electronics ne ha annunciato l'acquisizione per 8 miliardi di dollari.

**Mentor Graphics sale del 18,9% dopo che Siemens ha fatto sapere che la comprerà per 4,5 miliardi di dollari.

