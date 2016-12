BORSA USA in calo, rallenta rally dopo vittoria Trump, pesano farmaceutici

Gli investitori stanno facendo degli aggiustamenti al loro portafoglio per beneficiare delle proposte di Trump, che ha promesso di semplificare le regole nei settori finanziario e della salute e di spingere la spesa nelle infrastrutture.

L'indice S&P è sulla rotta per tracciare la sua miglior settimana da ottobre 2014, malgrado l'inversione di tendenza odierna.

"Penso che il rally seguito alla vittoria di Trump, che ha creato aggiustamenti di portafoglio, sia al picco", spiega Peter Cardillo, chief market economist al First Standard Financial di New York.