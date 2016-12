WALL STREET-Stocks to watch del 11 novembre

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono in ribasso con le vendite che prendono di mira anche oggi soprattutto i titoli tecnologici, affossando il derivato sul Nasdaq di quasi un punto percentuale.

I mercati obbligazionari Usa sono chiusi per il Veteran's Day.

I titoli in evidenza:

* WALT DISNEY CO ha pubblicato risultati inferiori alle previsioni nel quarto trimestre che si chiude il primo ottobre per effetto di una contrazione dei ricavi dei canali sportivi Espn; ma ha previsto un ritorno alla crescita nel nuovo esercizio. Il titolo sale dell'1,3% a 96,15 dollari negli scambi del preborsa.

* NVIDIA ha visto il giro d'affari balzare del 54% nel terzo trimestre, la crescita più forte in sei anni e ha anche comunicato stime superiori alle attese per il trimestre in corso. Il titolo balza di oltre il 12% e potrebbe avviare la seduta a un nuovo massimo record. Continua...