BORSA USA, Nasdaq debole, bene Dow in scia effetto Trump

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - A Wall Street il Nasdaq perde molto terreno negli scambi della tarda mattinata, appesantito da titoli di grosso calibro come Apple (-2,7%) e Amazon (-4%), con gli investitori che si indirizzano negli altri settori che possono trarre benefici dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali.

Settori come salute, industriali e banche potrebbero beneficiare delle politiche di Trump di tagli alle tasse, maggiori investimenti pubblici e semplificazione normativa.

"I titoli tecnologici non sono in agenda", dice Art Hogan, chief market strategist Wunderlich Securities.

"Non beneficeranno dallo stimolo alla spesa di Trump sulle infrastrutture e stanno nel mezzo. Non fanno parte dei settori ipervenduti come le banche e salute né sono ad alto dividendo", aggiunge.