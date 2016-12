WALL STREET-Stocks to watch del 10 novembre

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono positivi dopo il buon andamento registrato ieri da Wall Street, che ha velocemente superato l'incertezza delle prime battute legata all'inattesa elezione di Donald Trump alla presidenza.

Gli investitori si focalizzano sulle priorità di Trump -- compresi tagli alle tasse e aumento di spesa per infrastrutture e difesa, insieme a una regolamentazione meno stringente per le banche -- e accantonano per il momento le preoccupazioni a più lungo termine sulla possibilità di tariffe punitive sulle esportazioni cinesi e messicane, con il rischio di una guerra commerciale globale.