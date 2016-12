WALL STREET-Stocks to watch del 9 novembre

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa trattano in pesante ribasso, anche se sopra i minimi toccati nella notte, in un mercato che si aspettava la vittoria della democratica Hillary Clinton e sta cercando di adattarsi all'inatteso successo del repubblicano Donald Trump.

"Il suo discorso per la vittoria ha contribuito a far girare un po' i mercati", commenta Brian Jacobsen di Wells Fargo Funds Management.

Nella notte i mercati finanziari hanno reagito violentemente ai risultati del voto, contrari ai pronostici. Il futures sull'S&P è scivolato del 5% facendo scattare un 'limit down', meccanismo che non consente al contratto di trattare in ribasso ma soltanto in rialzo o in laterale. I futures sul Dow Industrials sono arrivati brevemente a cedere 800 punti.