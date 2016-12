BORSA USA corre su prospettiva vittoria Clinton, bene Biogen e Sysco

7 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in deciso rialzo, galvanizzati dalla prospettiva di una vittoria di Hillary Clinton nelle elezioni presidenziali.

Il Fbi ha comunicato che non formalizzerà accuse nei confronti della candidata democratica sull'utilizzo improprio del server dell'email privata.

** Una presidenza Clinton sostiene gli asset maggiormente rischiosi e settori come le tecnologie.

** Biogen al galoppo (+6% circa) dopo aver annunciato risultati positivi in un test clinico di una terapia per la cura della distrofia muscolare. La terapia viene sviluppata con Ionis Pharma (+18% circa).

** Windstream in rialzo dell'1,5% circa dopo aver annunciato l'acquisizione di EarthLink (-6% circa) per 1,1 miliardi di dollari, interamente in carta. Continua...