Wall Street - Stocks to watch del 4 novembre

4 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo che i dati del dipartimento del Lavoro Usa hanno mostrato una crescita dei posti di lavoro di 161.000 unità il mese scorso, leggermente sotto i 175.000 previsti dagli economisti interpellati da Reuters. Sul mercato continua a dominare il nervosismo legato all'incertezza per l'esito del voto presidenziale negli Stati Uniti. Fino a pochi giorni fa la candidata democratica Hillary Clinton era in netto vantaggio nei sondaggi, ma recentemnte il distacco con il repubblicano Donald Trump sembra essersi ristretto, innervosendo gli investitori. Alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,06%, quello sul Dow Jones dello 0,03% e quello sul Nasdaq è piatto. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 2/32, con rendimento 1,8207%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Starbucks è in rialzo di circa il 2% dopo che ieri ha pubblicato risultati trimestrali sopra le attese. ** Monster Beverage è in deciso calo sulla scia del taglio di prezzo obiettivo da parte di diversi broker, dopo i risultati. ** GoPro cede oltre il 17% dopo che le previsioni della società per il trimestre natalizio si sono rivelate sotto le attese. ** FireEye balza sulla scia dei dati trimestrali sui ricavi migliori delle previsioni.