BORSA USA, S&P e Nasdaq negativi, zavorrati da Facebook, timori su voto

3 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno invertito direzione e il Nasdaq e l'S&P sono sotto la parità, risentendo delle preoccupazioni per le presidenziali Usa e del calo del titolo Facebook.

L'S&P sembra così avviarsi a chiudere in negativo l'ottava seduta consecutiva. Si tratterebbe del maggior numero di sedute consecutive in rosso dalla crisi del 2008.

Il mercato è inoltre nervoso per la riduzione dello scarto tra i due candidati nella corsa per le presidenziali, giusto pochi giorni prima del voto.

Mentre alcuni sondaggi martedì mostravano il candidato repubblicano Donald Trump in vantaggio, una media dei sondaggi realizzata dal sito RealClearPolitics mostra che la candidata democratica Hillary Clinton è ancora in lieve vantaggio. Il sondaggio di Reuters/Ipsos pubblicato ieri sera mostar la Clinton in vantaggio di circa il 6%.