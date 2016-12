Wall Street - Stocks to watch del 3 novembre

3 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono da poco mossi a in lieve rialzo dopo gli ultimi ribassi, anche se il calo di Facebook frena i guadagni e mantiene il Nasdaq sotto pressione, in un mercato che resta in generale cauto e cerca di tenersi lontano dagli asset rischiosi. L'S&P 500 ha chiuso ieri in ribasso per la settima seduta consecutiva, la più lunga scia negativa degli ultimi cinque anni, dopo che la Fed ha segnalato che potrebbe alzare i tassi a dicembre, mentre l'incertezza sulle imminenti elezioni presidenziali continua ad appesantire l'outlook di mercato. Su quest'ultimo fronte, mentre alcuni sondaggi martedì indicavano Donald Trump in ripresa, una media dei sondaggi elaborato dal sito RealClearPolitics ha mostrato che Hillary Clinton continua a mantenere un leggero vantaggio. Il sondaggio quotidiano Reuters/Ipsos pubblicato nella serata di ieri mostra Clinton avanti di 6 punti percentuali. Altri sondaggi diffusi oggi la danno in vantaggio del 2-3%. Intanto sul fronte macro, i dati sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, in crescita oltre le attese, limano i già lievi guadagni dei futures sugli indici di borsa. Alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,16%, quello sul Dow Jones dello 0,17%, mentre il derivato sul Nasdaq è piatto. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 5/32, con rendimento 1,8168%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** FACEBOOK perde quasi il 5% nel premarket dopo che il social network più importante del mondo ha segnalato ieri di attendersi un rallentamento della crescita dei ricavi nel trimestre in corso, un allarme che ha messo in secondo piano i pur ottimi risultati del trimestre, che ha visto un utile ben sopra le stima degli analisti. ** FITBIT, produttore di dispositivi indossabili 'fitness tracker', precipita del 30% negli scambi di preapertura dopo avere previsto vendite per l'ultimo trimestre, quello dello shopping natalizio, sotto le stime degli analisti. Sempre in termini di fatturato la società ha inoltre annunciato per il terzo trimestre risultati sotto le attese. ** WHOLE FOODS MARKET sale nel premarket dopo avere detto che il calo delle vendite si sta stabilizzando. ** FIRST SOLAR in discesa nel preborsa dopo avere annunciato che il calo dei prezzi dei panelli solari sta costringendo la società a recedere da alcuni contratti di fornitura. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia