BORSA USA amplia brevemente perdite dopo Fed, poi recupera

2 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno brevemente ampliato le perdite dopo la pubblicazione del comunicato della Federal Reserve al termine dell'incontro di politica monetaria, in un clima già negativo per l'incertezza sull'esito delle presidenziali della prossima settimana.

La Fed ha annunciato di aver lasciato invariato il costo del denaro tra lo 0,25% e lo 0,50%, in linea alle aspettative di mercato. Nel comunicato che accompagna la decisione sui tassi la banca centrale osserva però che l'evoluzione delle condizioni economiche conferma la necessità di una stretta a breve, sostenendo le attese del mercato per un intervento nel prossimo meeting, in calendario a dicembre.