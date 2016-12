BORSA USA in calo su nervosismo investitori per incertezza su voto

2 novembre (Reuters) - Azionario americano in territorio negativo, con l'indice S&P 500 in calo per settimo giorno consecutivo sulla scia dell'incertezza per l'esito delle elezioni americane che spinge gli investitori verso i beni rifugio.

** Un sondaggio Reuters/Ipsos diffuso oggi dà alla democratica Hillary Clinton un vantaggio di cinque punti percentuali sullo sfidante Donald Trump mentre altre rilevazioni vedono quest'ultimo in vantaggio 1-2 punti.

** "Mano a mano che vengono diffusi i sondaggi, il mercato diventa sempre più nervoso e comincia a prezzare l'eventualità di una presidenza Trump", argomenta Andre Bakhos, managing director di Janlyn Capital a Bernardsville, nel New Jersey. "E se Clinton rappresenta lo status quo, è molto meno chiaro quale possa essere l'impatto di Trump su commercio e politica estera".

** Ieri Wall Street ha chiuso in calo con l'S&P 500 al minimo dal 7 luglio.

** Oltre a ciò, in serata è atteso l'annuncio della Fed sui tassi: dato per scontato che non ci saranno annunci al termine del meeting, gli investitori si concentrano sui dettagli in vista della riunione di dicembre al termine della quale, secondo molti, la Fed procederà a un rialzo dei tassi.

** Attorno alle 15,20, il Dow Jones cede lo 0,11%, l'S&P 500 lo 0,20% e il Nasdaq Composite lo 0,13%.

** Alibaba sale dell'1% dopo che i ricavi del secondo trimestre si sono rivelati più solidi delle attese.

** Yahoo, che detiene una quota del 15% di Alibaba, guadagna l'1%.

** Brocade Communications avanza del 9,8% dopo che il produttore di chip Broadcom ha detto che acquisterà la società per 5,5 miliardi di dollari. Broadcom sale dell'1,8%