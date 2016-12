Wall Street - Stocks to watch del 2 novembre

2 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso dopo la pubblicazione dei dati Adp sull'occupazione nel settore privato negli Stati Uniti, in un clima più generale di incertezza per l'esito delle elezioni presidenziali che si terranno la settimana prossima. Gli occhi degli investitori sono inoltre puntati sulla fine dell'incontro di due giorni della Federal Reserve. I trader non si aspettano che la banca centrale possa alzare i tassi una settimana prima delle elezioni, ma staranno attenti ai segnali di un possibile innalzamento dei tassi a dicembre. Il mercato sta iniziando a riconsiderare le probabilità di vittoria della democratica Hillary Clinton, mentre crescono i segnali di un possibile recupero da parte del repubblicano Donald Trump. Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, Clinton ha ancora cinque punti di testa su Trump, ma altri sondaggi danno il repubblicano in vantaggio di 1-2 punti. I dati Adp hanno mostrato che l'economia Usa ha creato in ottobre 147.000 posti di lavoro nel settore privato, meno di quelli attesi. Alle 13,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,1%, quello sul Nasdaq è piatto, quello sul Dow Jones perde lo 0,17%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale sale di 1/32, con rendimento 1,8168%. Tra i titoli in evidenza oggi: * Il produttore di chip Broadcom ha annunciato che acquisirà Brocade Communications Systems per 5,5 miliardi di dollari cash per espandere le proprie attività. * Allergan è in calo nel pre-market nonostante abbia ampliato il proprio programma di buyback di 5 miliardi, portandolo a 15 miliardi, e annunciato il primo dividendo trimestrale. I ricavi trimestrali sono risultati sotto le attese. * Square, la società di pagamenti via cellulare cofondata e diretta dal ceo di Twitter Jack Dorsey, sale del 5,7% nel pre-market dopo aver alzato le previsioni dei ricavi per l'intero anno. * Electronic Arts avanza del 5,4% dopo aver alzato la guidance su ricavi e utili per l'anno. * Tableau Software cede il 7,2% sulla scia della trimestrale, che ha mostrato ricavi sotto le attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia