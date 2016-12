Wall Street - Stocks to watch 1 novembre

1 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, sostenuti dai dati poisitivi sul manifatturiero cinese e in attesa dell'esito del comitato di politica monetaria, Fomc, della Federal Reserve. L'attività manifatturiera cinese è cresciuta in ottobre a ritmi che non vedeva da oltre due anni grazie a un boom delle costruzioni, secondo l'indagine Pmi. Le quotazioni del greggio sono in leggero rialzo, anche se gli analisti parlano di spazi di recupero limitati. Ieri Wall Street ha chiuso poco mossa, con gli investitori cauti dopo una nuova ondata di fusioni e in attesa delle elezioni presidenziali. Hillary Clinton ha un vantaggio di 5 punti percentuali rispetto a Donald Trump, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos. Alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,17%, quello sul Nasdaq lo 0,13%, quello sul Dow Jones lo 0,12%. Il mercato obbligazionario è poco contrastato: il benchmark decennale perde 3/32, rendimento 1,847%, il trentennale cala di 6/32, rendimento 2,596%. Tra i titoli in evidenza oggi: * Pfizer perde il 2,2% nel premarket, dopo l'utile trimestrale più debole delle attese. * Valeant Pharmaceuticals cala del 3,9%, dopo le notizie di stampa secondo le quali l'ex-AD e direttore finanziario è al centro di un indagine giudiziaria. * Tenet Healthcare segna un ribasso del 4,6%, dopo l'utile del trimestre adjusted inferiore alle attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia