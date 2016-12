Wall Street - Stocks to watch del 31 ottobre

31 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono tra poco mossi e in frazionale rialzo preannunciando una partenza poco mossa sul mercato americano. L'azionario è sostenuto dalla vivace attività di fusioni e acquisizioni che contribuisce a mettere in secondo piano i timori suscitati dall'indagine Fbi sull'uso personale dell'email del candidato democratico alla presidenza Usa, Hillary Clinton. L'odierna agenda macroeconomica statunitense vede, alle 13,30 ora italiana, i dati dei consumi reali, redditi personali e Core Pce di settembre e, alle 14,45, il Pmi Chicago per ottobre. Attorno alle 12,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,12%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,28% e il derivato sul Dow Jones segna +0,06%. Il mercato obbligazionario è poco variato: il benchmark decennale rende l'1,8451% e quello trentennale sale di 3/32 con un tasso del 2,6123%. Tra i titoli in evidenza oggi: GENERAL ELECTRIC, BAKER HUGHES - General Electric ha annunciato oggi l'intenzione di fondere le proprie attività nel petrolio e gas con il numero tre mondiale dei servizi del settore energetico, scommettendo su una ripresa dei corsi del petrolio. Baker Hughes balza dell'8,7% a 64,25 dollari nelle transazioni del preborsa e General Electric sale dello 0,6% 29,40 dollari. * CENTURYLINK, LEVEL 3 COMMUNICATIONS - L'operatore tlc ha annunciato l'acquisto di Level 3 Communications nell'ambito di un'operazione in contanti e azioni di controvalore complessivo di circa 34 miliardi di dollari, incluso il debito. Level 3 sale del 9,6% a 59,25 dollari nel preborsa. Centurylink perde il 7,9%. * MGM RESORTS INTERNATIONAL ha annunciato che potrebbe investire fino a 10 miliardi di dollari in Giappone. * MONSTER WORLDWIDE - Il gruppo olandese Randstad ha reso noto oggi che la propria offerta di acquisto per lo specialista americano delle offerte di lavoro online si è conclusa con successo con l'adesione del 51,5% delle azioni. * DOMINION MIDSTREAM PARTNERS ha annunciato oggi l'acquisto di Questar Pipeline per circa 1,73 miliardi di dollari incluso il debito. Il titolo perde il 3,8% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni a 23 dollari. * TESLA MOTORS - Il direttore generale del costruttore di auto elettriche, Elon Musk, ha alzato il velo venerdì sulla nuova gamma di prodotti energetici destinati ad illustrare le sinergie che deriveranno dalla sua combinazione con lo specialista di pannelli solari fotovoltaici SOLARCITY . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia