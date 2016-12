BORSA USA positiva, giù Amazon, bene Chevron dopo risultati

28 ottobre (Reuters) - La borsa Usa si muove in moderato rialzo ma l'indice S&P 500 e il Nasdaq sono frenati da Amazon e dai titoli dell'healthcare mentre Chevron dà una spinta al Dow.

Le azioni di Amazon.com si preparano per la peggior seduta di circa nove mesi, cedendo circa il 4% a 786,98 dollari dopo che il rivenditore online ha detto che investimenti consistenti nel trimestre delle vacanze natalizie appesantiranno gli utili.

"Assistiamo a una sorta di tiro alla fune tra il fatto che il periodo del calo degli utili stia finendo e il timore che aziende di primo piano come Amazon e Apple non riescano ad essere all'altezza delle aspettative", argomenta Art Hogan, chief market strategist di Wunderlich Securities a New York.