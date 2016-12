Wall Street - Stocks to watch del 28 ottobre

28 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Agenda macroeconomica fitta: stima 'advance' del Pil del terzo trimestre, che dovrebbe evidenziare una crescita del 2,5%, indice core Pce del terzo trimestre, atteso in aumento dell'1,6%, costo del lavoro sempre del terzo trimestre, stimato in rialzo dello 0,6%, e indice finale, calcolato dall'Università del Michigan, sulla fiducia dei consumatori di ottobre, atteso a 88,1. Il calendario dei risultati corporate contempla Xerox, Chevron, Mastercard ed ExxonMobil. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 2,75 punti (+0,13%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 6,5 punti (+0,14%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 14 punti (+0,08%). Il mercato obbligazionario è in leggero calo: il benchmark decennale perde 3/32 e rende l'1,86%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL ELECTRIC ha annunciato di essere in trattative per alcune partnership con BAKER HUGHES. La notizia era stata anticipata dal Wall Street Journal, che aveva parlato di negoziati per un'acquisizione, e aveva provocato un balzo del 14% di Baker Hughes nelle contrattazioni di afterhours. Nel pre-market il titolo della società attiva nei servizi al settore petrolifero sale del 6,8%. ** AMAZON.COM cede il 4,8% nel pre-market dopo aver pubblicato i risultati trimestrali. Diversi broker hanno tagliato gli obiettivi di prezzo della società di e-commerce. ** AMGEN arretra dell'1,5% nel pre-market in seguito alla comunicazione dei conti. ** ALPHABET sale dell'1,4% nel pre-market dopo la pubblicazione dei risultati. Diversi broker hanno migliorato i target price del titolo del gruppo a cui fa capo Google. ** MCKESSON ha perso il 13,5% nell'afterhours a causa di ricavi trimestrali inferiori alle previsioni. ** Secondo diverse fonti vicine alla situazione, CENTURYLINK INC e LEVEL 3 COMMUNICATIONS sono in negoziati avanzati per una fusione che darebbe vita a un gruppo da oltre 50 miliardi di dollari di fatturato. ** ELECTRONIC ARTS perde il 2,4% nel pre-market dopo che Cowen and Company ne ha tagliato il rating. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia