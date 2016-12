BORSA USA in lieve calo dopo avvio positivo, spunti su salute e tech

27 ottobre (Reuters) - Wall Street si muove in frazionale calo dopo un avvio positivo. Spunti al rialzo nel settore salute dopo buoni risultati societari e in quello tecnologico dopo un'acquisizione mltimiliardaria.

** In rialzo di quasi il 3% Qualcomm che ha stretto un accordo per rilevare NXP Semiconductors (+1,6%) per 47 miliardi di dollari.