WALL STREET-Stocks to watch del 26 ottobre

26 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono negativi in un clima di debolezza diffusa su tutte le borse internazionali, con l'attenzione ancora rivolta ai risultati delle società nel pieno della stagione delle trimestrali americane.

Sull'intonazione generale dei mercati pesa anche il calo del greggio, sempre depresso dai timori per l'abbondante offerta. Nel pomeriggio ulteriori indicazioni potrebbero giungere dai dati settimanali Eia sulle scorte.

Dal calendario macro possibili spunti in arrivo con la stima flash a cura di Markit del Pmi servizi e composito di ottobre (alle 15,45 italiane). I dati delle 14,30 prevedono la stima delle scorte all'ingrosso e la bilancia commerciale di settembre mentre alle 16,00 sono in agenda le vendite di nuove case sempre per il mese scorso.