BORSA USA in calo, pesano trimestrali deludenti

25 ottobre (Reuters) - Risultati deludenti di diverse importanti società trascinano Wall Street al ribasso, mentre gli investitori sono alla ricerca di indizi riguardo alla tempistica del prossimo aumento dei tassi di interesse, in vista del meeting della Fed la prossima settimana.

Nove degli 11 principali settori S&P sono in ribasso.

**3M perde il 3,2% dopo aver tagliato le previsioni annuali di ricavi e utili per la seconda volta. Il titolo è quello che più affossa S&P e Dow.

**Under Armour perde il 13,9% dopo aver registrato la più lenta crescita delle vendite trimestrali in sei anni.

