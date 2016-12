BORSA USA in rialzo, attività M&A alimenta fiducia

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) - Indici in rialzo a Wall Street che festeggia un'ondata di operazioni di fusione e acquisizione miliardarie.

AT&T arretra dell'1,2% dopo il gruppo di telecomunicazioni ha annunciato l'acquisizione di Time Warner Inc per 85,4 miliardi. Se ottenesse il via libera dei regolatori, si tratterebbe del deal più grande del mondo di quest'anno. Time Warner perde il 2,2%.

"L'attività di M&A lascia pensare che le aziende siano positive sulle prospettive dell'economia e questo è incoraggiante", ha detto Peter Cardillo, chief market economist di First Standard Financial.

Gli investitori passano anche al setaccio i risultati trimestrali delle aziende. Questa settimana annunciano i risultati oltre un terzo delle aziende che compongono il S&P 500, inclusi colossi come Apple e Boeing.

Intorno alle 16,45 ora italiana il Dow Jones industrial average avanza dello 0,4% a 18.213,61 punti, l'indice S&P 500 dello 0,4% a 2.149,96 e il Nasdaq Composite dello 0,8% a 5.298,900

Nove degli 11 maggiori settori S&P sono in rilzo guidati da quello industriale.

Sotto pressione Genworth Financial dopo che un gruppo cinese poco conosciuto, China Oceanwide Holdings Group, ha impegnato 3,8 miliardi di dollari per prendere il controllo del gruppo assicurativo Usa.

TD Ameritrade perde circa il 2% dopo aver annunciato che rileverà Scottrade Financial Services in un'operazione valutata 4 miliardi di dollari.

B/E Aerospace vola del 15% dopo che il produttore di componenti per velivoli Rockwell Collins ha detto che comprerà l'azienda in un deal valutato 6,4 miliardi più l'assunzione di 1,9 miliardi di debito. Rockwell cede il 6%.