WALL STREET-Stocks to watch del 24 ottobre

24 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in lieve rialzo, spinti dall'ottimismo generato da una serie di operazione M&A.

Intorno alle 13,45 il futures Dow Jones e-minis avanza dello 0,4%, quello sull'S&P dello 0,42%, quello sul Nasdaq dello 0,58%. Venerdì il Dow e l'S&P avevano chiuso poco mossi, mentre il Nasdaq aveva archiviato la seduta in rialzo, spinto da Microsoft.

L'obbligazionario vede i treasuries decennali piatti con un rendimento all'1,74%, mentre i trentennali sono in rialzo di 2/32 e rendono il 2,4893%.

I titoli in evidenza:

** AT&T è in calo di oltre il 2% nel pre-borsa dopo che la società di tlc ha annunciato che acquisirà Time Warner per 85,4 miliardi di dollari. Se avrà il via libera delle autorità di vigilanza, sarà la maggiore operazione a livello globale quest'anno. Time Warner sale dello 0,4% circa.