RPT-BORSA USA in calo con General Electric, balzi Microsoft, McDonald's dopo conti

21 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa è debole in mattinata dopo che General Electric che ha dato previsioni deludenti sui risultati anche se il rally di altre blue-chip come Microsoft e McDonald's frena i ribassi.

** Il conglomerato Usa ha battuto le attese con i conti del terzo trimestre ma i ricavi sono rimasti sostanzialmente in linea. Per questo motivo Ge ha abbassato il target di crescita dei ricavi per l'intero anno e ha ristretto il range delle stime sugli utili. Il titolo cede l'1,99%.

** Reynolds American guadagna 16% dopo l'annuncio dell'offerta di acquisto da parte di British American Tobacco per il 58% non posseduto per un valore di 47 miliardi di dollari, pari a 56,5 dollari per azione.