WALL STREET-Stocks to watch del 22 ottobre

21 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in lieve calo, facendo presagire un avvio debole per gli indici americani.

Non ci sono dati macro attesi per oggi. Attesi prima dell'apertura i risultati di McDonald's e Whirlpool.

** Reynolds American, British American Tobacco ha reso noto l'offerta per rilevare il produttore di sigarette Camel per 47 miliardi di dollari. Il gruppo britannico, che detiene già il 42,2% del capitale della società, offre 56,5 dollari per azioni per il 57,8% del capitale restante, pari a un premio del 19,8% rispetto alla chiusura del titolo ieri. Nel pre borsa il titolo Reynolds guadagna il 16,2%. Continua...