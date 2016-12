WALL STREET - Stocks to watch del 19 ottobre

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street preannunciano una partenza poco variata sul mercato americano mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali e in vista di un rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia e dell'ultimo dibattito fra i candidati alla presidenza.

Il dollaro si è indebolito dopo che ieri l'inflazione core è risultata in discesa a settembre al 2,2%, spingendo il mercato a ridimensionare leggermente le attese di un rialzo dei tassi a dicembre.

I titoli in evidenza:

* MORGAN STANLEY - Chiude il terzo trimestre con un risultato netto positivo pari a 1,52 miliardi di dollari, equivalenti a 81 cent per azione, in rialzo di 61,7% rispetto a 939 milioni (48 centesimi per azione) dello stesso periodo del 2015. Il titolo ha ridotto i guadagni accumulati appena a valle della pubblicazione dei risultati e avanza dello 0,1% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni.