BORSA USA in rialzo spinta da buone trimestrali

18 ottobre (Reuters) - Wall Street in rialzo a inizio seduta, sostenuta da una serie di risultati trimestrali superiori alle attese tra cui Netflix e UnitedHealth.

** Spicca il +1% del comparto salute dove il gruppo di assicurazioni sanitarie UnitedHealth avanza del 6% circa dopo aver previsto anche per il 2017 una forte crescita del business.

** Debole IBM che ha pubblicato il diciottesimo trimestre consecutivo con ricavi in calo.

** Intel, che diffonderà i conti dopo la chiusura del mercato, sale dell'1,6% grazie a un upgrade di Barclays. In agenda più tardi anche i risultati di Yahoo.

