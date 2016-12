BORSA USA su minimi un mese dopo dati macro Cina e su attese tassi Fed

13 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa viaggia sui minimi di un mese con perdite in tutti i settori dopo i dati macro più deboli delle attese in Cina e sulla prospettiva di un rialzo dei tassi entro fine anno.

** Poco dopo le 16 il Dow Jones cede lo 0,98%, il Nasdaq l'1,24%, l'S&P 500 l'1,05%. Dieci settori su 11 dell'S&P sono in calo, in particolare i finanziari .

** Ribassi intorno al 2% anche per alcuni big bancari come Morgan Stanley (-2,41%), Citigroup (-1,91%) e Bank of America (-2,06%).