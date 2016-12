BORSA USA-Stocks to watch del 12 ottobre

MILANO, 12 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi con gli investitori che aspettano la pubblicazione delle minute della riunione della Fed di settembre per cercare un po' di sollievo dopo il brutto calo di ieri.

Il Dow Jones ha perso l'1,09%, il Nasdaq l'1,54% e l'S&P 500 l'1,24% sulla scia di trimestrali deludenti, in particolare quella di Alcoa che ha chiuso in calo dell'11,4% dopo aver rivisto in peggio la guidance sui ricavi.