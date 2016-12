BORSA USA in calo, pesano risultati Alcoa, male St. Jude

11 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in ribasso, zavorrati dal settore sanitario e da Alcoa.

** St. Jude cede il 3% circa dopo aver avvertito che le apparecchiature per la gestione del ritmo cardiaco sono a rischio di esaurimento prematuro della batteria, condizione che ha portato alla morte di due pazienti.

** Tra gli altri titoli in evidenza, JinkoSolar arretra del 2% circa dopo aver siglato un accordo per la cessione del business Jinko Power in Cina.