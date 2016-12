WALL STREET - Stocks to watch dell'11 ottobre

MILANO, 11 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato calo, in un clima di cautela diffuso su tutte le borse internazionali complice anche il ritracciamento del petrolio dopo il balzo di ieri.

Dal calendario macro non sono attesi spunti di rilievo mentre sul fronte corporate i risultati di Alcoa danno come di consueto il via alla stagione delle trimestrali. In settimana annunceranno i conti anche alcune delle grandi banche.