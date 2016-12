WALL STREET - Stocks to watch del 10 ottobre

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo presagire un avvio postivio per i mercati americani che si preparano all'avvio della stagione delle trimestrali che coincide con la fase finale, la più intesa, della campagna pèer le elezioni presidenziali Usa.

Nel secondo dibattito tra i candidati alla Casa Bianca, la democratica Hillary Clinton è stata ampiamente vista come la vincente sul concorrente Donald Trump, sempre più in difficoltà e scaricato da buona parte del partito repubblicano dopo le frasi sessiste contenute in alcuni video e audio pubblicati dai media nei giorni scorsi.