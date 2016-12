BORSA USA in rialzo, trainata da titoli finanziari

30 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo, trovando sostegno nei titoli tecnologici e in quelli finanziari, che rimbalzano dopo le perdite registrate ieri sulla scia di Deutsche Bank, affondata dalle notizie del ritiro da parte di alcuni hedge fund di collaterale.

** Qualcomm sale di oltre il 3% dopo che alcuni fonti hanno riferito che è in colloqui per acquisire NXP Semiconductors, in un'operazione che potrebbe valere oltre 30 miliardi di dollari. Le azioni NXP salgono di quasi l'8%.