WALL STREET - Stocks to watch del 29 settembre

MILANO, 29 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa piatti facendo presagire un avvio di seduta senza grandi scossoni per i mercati Usa.

A livello marco, giornata ricca di dati: richieste settimanali sussidi di disoccupazione; Pil finale, Pce e deflatore Pil del secondo trimestre; bilancia commerciale, scorte all'ingrosso e al dettaglio agosto alle 14,30. Alle 16,00 è la volta delle vendite immobiliari in corso agosto.

Inoltre, alle 22,00 italiane è atteso l'intervento del presidente della Fed, Yellen, in videoconferenza a un convegno sulle banche.

Intorno alle 13,30 italiane il futures Dow Jones e-minis è poco mosso, quello sull'S&P 500 è piatto, così come quello sul Nasdaq.

I titoli in evidenza:

** Wal-Mart Stores, ha avviato discussioni per rilevare una partecipazione di minoranza in Flipkart, numero uno del commercio web in India, secondo alcune fonti. La società Usa dovrebbe investire fra 750 milioni e un miliardo di dollari.