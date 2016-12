Wall Street - Stocks to watch del 27 settembre

27 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Agenda macroeconomica fitta: sono attesi la revisione delle licenze edilizie di agosto e l'indice CaseShiller di luglio, che dovrebbe essere invariato rispetto al mese precedente e in crescita del 5,1% tendenziale; in calendario anche la stima flash dell'indice Pmi servizi di settembre, stimato a 51,1, e la stima flash del Pmi composito di settembre; infine, verrà pubblicato l'indice sulla fiducia dei consumatori di settembre, che gli analisti prevedono a 99. Il calendario dei risultati corporate contempla CINTAS e NIKE. Attorno alle 13 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6 punti (+0,28%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 12,75 punti (+0,26%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 44 punti (+0,24%). Il mercato obbligazionario è in leggero rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende l'1,58%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Stando ad indiscrezioni di stampa, WALT DISNEY e MICROSOFT si sono unite alla pattuglia di potenziali acquirenti di TWITTER, che già comprende ALPHABET e SALESFORCE.COM. ** KITE PHARMA balza del 13,7% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver annunciato risultati positivi di uno studio clinico del farmaco sperimentale Zuma-1. ** NORDIC AMERICAN TANKER cede il 6,9% nel pre-market dopo aver comunicato un aumento di capitale per 11 milioni di azioni. ** PFIZER ha reso noto di aver accantonato i piani di separazione in due società distinte del business attuale, ma la tradizionale attività di produzione farmaceutica e il business dell'innovazione e dei prodotti in licenziali verranno gestiti come entità distinte. ** Federica Marchionni si è dimessa dalla carica di Ceo di LANDS END dopo appena diciannove mesi. Joseph Boitano e James Gooch sono stati nominati co-amministratori delegati ad interim. ** MYLAN NV ieri è stata messa sotto torchio dal Congresso Usa sulle indiscrezioni di stampa riguardanti la comunicazione distorta degli utili del trattamento per la cura delle allergie EpiPen, finalizzata a pagare meno tasse. ** RICE ENERGY ha annunciato l'acquisizione di Vantage Energy e Vantage Energy II per circa 2,7 miliardi di dollari. ** WELLS FARGO è nel mirino di una class action, che accusa la banca di aver ingannato gli investitori sulle performance finanziarie e sulle pratiche commerciali. ** AMGEN ha reso noto che il farmaco antitumorale Kyprolis non ha raggiunto gli obiettivi principali di uno studio di Fase III. ** Cogenra Solar, joint venture di SUNPOWER e Khosla Ventures, accusa SOLARCITY di aver violato un brevetto. La causa è stata depositata a San Francisco. ** BOSTON SCIENTIFIC ha annunciato l'acquisizione di EndoChoice per un equity value di 210 milioni di dollari. ** SUNOCO LOGISTICS PARTNERS ha comunicato l'acquisizione delle attività petrolifere di Vitol Group nel bacino Permian, nel Texas occidentale, per 760 milioni di dollari. ** JP Morgan ha alzato i target price di ALPHABET INC , FACEBOOK INC, EBAY INC, AMAZON.COM INC, NETFLIX INC, PRICELINE GROUP INC , EXPEDIA INC, TRIPADVISOR INC e TWITTER INC. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia