Wall Street - Stocks to watch del 26 settembre

26 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle vendite di nuove abitazioni ad agosto. Il calendario dei risultati corporate contempla la sola CARNIVAL. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 10 punti (-0,46%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 27,5 punti (-0,57%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 89 punti (-0,49%). Il mercato obbligazionario è in leggero rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende l'1,60%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il gruppo tedesco Lanxess AG ha annunciato l'acquisizione di CHEMTURA per 33,50 dollari in contanti per ogni azione, per un enterprise value di circa 2,4 miliardi di dollari. ** Il sindacato dei lavoratori del settore automobilistico in Canada ha approvato il nuovo contratto quadriennale con GENERAL MOTORS, aprendo le porte ad investimenti per 544 milioni di dollari. ** JP Morgan ha alzato il target price di NIKE a 67 da 62 dollari, confermando overweight. ** Secondo quanto riferito dai trader, Bernstein ha incrementato il rating di MONSANTO a market perform da underperform. ** Susquehanna ha migliorato il giudizio su POTASH CORPORATION a positive da neutral.