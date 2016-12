Wall Street - Stocks to watch del 20 settembre

20 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle licenze edilizie e l'apertura di nuovi cantieri residenziali ad agosto. Il calendario dei risultati corporate contempla FedEx Corp, Adobe Systems, Carnival Corp e Lennar Corp. Attorno alle 12,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 7,75 punti (+0,36%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 17 punti (+0,35%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 55 punti (+0,3%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 1/32 e rende l'1,69%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** AVNET ha ceduto il business IT a TECH DATA per circa 2,6 miliardi di dollari. ** ENCANA perde il 6,4% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver annunciato il pricing di un aumento di capitale ** TESLA MOTORS ha reso noto che l'acqquisizione di SOLARCITY potrebbe essere rinviata come conseguenza delle cause promosse da alcuni azionisti, che accusano i consiglieri di amministrazione di aver violato il patto fiduciario. ** L'amministratore delegato di WELLS FARGO & CO, John Stumpf, oggi testimonierà di fronte alla commissione Banche del Senato Usa e, secondo una copia degli appunti preparatori, dirà di essere "profondamente dispiaciuto" per la vendita a clienti di conti correnti non autorizzati e carte di credito, assumendosi la "piena responsabilità" della condotta non etica. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia