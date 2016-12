WALL STREET-Stocks to watch del 19 settembre

L'attenzione del mercato è comunque sempre più concentrata sulla riunione della Federal Reserve di questa settimana e sulla decisione sui tassi di interesse che sarà annunciata mercoledì. Sebbene le attese per un rialzo dei tassi Usa questo mese siano basse, nella conferenza stampa che seguirà alla conclusione del meeting la presidente della Fed potrebbe offrire spunti interessanti sulle tempistiche di un eventuale nuovo rialzo del costo denaro entro l'anno.

I titoli in evidenza:

** ELDORADO RESORTS balza dell'8,6% nel premarket sulla scia dell'accordo per acquistare ISLE OF CAPRI -- che a sua volta mette a segno un balzo del 29,7% -- per 1,7 miliardi di dollari.