WALL STREET-Stocks to watch del 14 settembre

14 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo, segnalando un avvio di seduta in recupero dai decisi ribassi della vigilia grazie anche al rally del greggio.

Ieri, proprio la caduta del petrolio, insieme al clima di incertezza sulle tempistiche della Fed per un rialzo dei tassi, hanno alimentato le vendite sugli energetici e finanziari provocando intense perdite sugli indici di borsa.

Oltre ai nuovi dati settimanali Eia sulle scorte petrolifere, l'agenda macro non presenta appuntamenti di particolare rilievo.

I titoli in evidenza:

** MONSANTO in deciso rialzo nel premarket dopo che la tedesca Bayer ha raggiunto un'intesa definitiva per l'acquisizione del colosso Usa a 128 dollari per azione con un'operazione interamente cash. Continua...