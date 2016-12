WALL STREET-Stocks to watch del 13 settembre

13 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo in un contesto di debolezza del greggio mentre gli investitori continuano a soppesare la possibilità di un rialzo a breve dei tassi di interesse Usa.

La borsa statunitense ieri ha messo a segno i guadagni più forti degli ultimi due mesi dopo le dichiarazioni dell'esponente della Federal Reserve Lael Brainard, che ha ribadito la sua posizione accomodante sui tassi e ha invitato a essere cauti nel rimuovere troppo velocemente lo stimolo monetario. Prima dell'incontro del Fomc del 20-21 settembre non sono in calendario interventi di altri funzionari Fed.

I titoli in evidenza:

** FREEPORT MCMORAN venderà gli asset di gas naturale e petrolio del Golfo del Messico a ANADARKO PETROLEUM per 2 miliardi di dollari. Nel pre borsa Anadarko cede il 5,5% e Freeport arretra dell'1,5%.

** La giapponese Renesas Electronics ha annunciato che rileverà INTERSIL per 3,2 miliardi di dollari in cash, spingendo il titolo del produttore di chip Usa in rialzo dell'8,3%. Continua...