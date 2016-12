WALL STREET-Stocks to watch del 6 settembre

MILANO, 6 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio poco mosso alla ripresa dopo la festività di ieri del Labor Day in un contesto che dovrebbe essere caratterizzato da una ripresa dei volumi visto che è terminato il periodo estivo.

Venerdì l'azionario Usa ha chiuso in rialzo grazie al buon dato dei nuovi occupati, cresciuti meno delle attese, che hanno allentato i timori di un rialzo dei tassi già a settembre.

Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,39%, l'S&P 500 dello 0,42% e il Nasdaq dello 0,43%.

I futures poco dopo delle 13 italiane sono positivi. L'e-minis sul Dow Jones e sull'S&P 500 sono entrambi in rialzo dello 0,10%, quello sul Nasdaq dello 0,11%.

I titoli in evidenza:

** Il colosso farmaceutico tedesco Bayer si è detta disponibile ad alzare l'offerta per MONSANTO a oltre 65 miliardi di dollari, il 2% in più rispetto alla precedente proposta. Il titolo nel premarket sale del 2,7%.

** GENERAL ELECTRIC ha annunciato due offerte per l'acquisto della svedese Arcam e della tedesca Slm Solutions per un controvalore complessivo di 1,4 miliardi di dollari per rafforzare la sua posizione nella tecnologia a rapida crescita. Continua...