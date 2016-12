WALL STREET-Stocks to watch del 2 settembre

2 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi in uno scenario che vede tutti i mercati internazionali ingessati dall'attesa per i dati sugli occupati statunitensi, da cui si attendono indicazioni sulla tempistica del prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed.

Le statistiche sul mercato del lavoro americano in agosto sono in agenda per le 14,30 italiane. Le attese sono per 180.000 nuovi posti di lavoro, una lettura sensibilmente inferiore a quella di luglio per +255.000 unità.