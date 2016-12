Wall Street - Stocks to watch del 29 agosto

29 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori ancora intenti a decifrare i commenti dei vertici della Federal Reserve sui tempi del prossimo rialzo dei tassi. Secondo CME Group, le probabilità di un riazlo già a settembre sono salite al 33% dal 21%, mentre le attese di un intervento della banca centrale a dicembre sono aumentate solo leggermente al 44,4% dal 41,4%. L'agenda macroeconomica prevede, alle 14,30 italiane, i dati sui consumi personali e i redditi di luglio. Attorno alle 13,20, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,01%, come quello sul Nasdaq dello 0,06%, mentre il futures sul Dow Jones cede lo 0,01%. Sul mercato obbligazionario il decennale guadagna 5/32 e rende l'1,62%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MYLAN NV lancerà la prima versione generica del suo farmaco per le allergie EpiPen con uno sconto di oltre il 50% rispetto al prodotto di marca. Il titolo è in rialzo di circa l'1% nel pre-borsa. ** HERBALIFE - L'investitore e attivista Carl Icahn ha smentito venerdì di essere in cerca di un acquirente per la sua partecipazione, che ha anzi accresciuto portandola al 20,78%. Il titolo, sotto pressione nel corso della scorsa seduta, è rimbalzato nel dopo borsa e oggi, prima dell'apertura, sale di oltre il 3%. ** CAESARS ENTERTAINMENT - La catena di casinò deve affrontare una procedura giudiziaria lanciata da alcuni obbligazionisti. Il titolo ha perso il 12% dopo la chiusura di venerdì. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia