BORSA USA in rialzo dopo discorso Yellen

26 agosto (Reuters) - Seduta in rialzo a Wall Street dopo le parole della presidente della Federal Reserve Janet Yellen, secondo cui gli argomenti a favore di un aumento dei tassi di interesse Usa si sono rafforzati negli ultimi mesi.

Yellen, parlando a una platea di banchieri centrali a Jackson Hole, Wyoming, non ha indicato quando l'istituto centrale alzerà i tassi, ma ha detto che la Fed ritiene che i futuri aumenti dovrebbero essere "graduali".

** In progresso tutti i 10 principali settori dell'S&P 500. I finanziari, destinati a guadagnare maggiormente se si procederà a un rialzo dei tassi, salgono dello 0,4%. I rialzi si aggirano intorno a uno-due punti percentuali per Bank of America , JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo.